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12 Сентября 2026, 18:30
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Трамп: Я хотел бы увидеть объединение Ирландии

Такое заявление американский лидер сделал после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

Трамп: Я хотел бы увидеть объединение Ирландии.
Трамп: Я хотел бы увидеть объединение Ирландии.

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы увидеть объединение Ирландии, передает AFP.

«На мой взгляд, это все равно рано или поздно произойдет. Почему бы этому не случиться сейчас?» — сказал господин Трамп журналистам.

Президент США назвал объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, разделенных с 1921 года, «замечательным событием». Согласно Белфастскому соглашению, референдум об объединении должен быть проведен правительством Великобритании только, если это решение поддерживает большинство населения.

12 сентября Дональд Трамп прибыл в Ирландию с двухдневным визитом. Президент запланировал встречи с премьер-министром страны Михолом Мартином и президентом Кэтрин Коннолли, а также посещение турнира по гольфу Irish Open.

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