Трамп: Я хотел бы увидеть объединение Ирландии.

Такое заявление американский лидер сделал после встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

Президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы увидеть объединение Ирландии, передает AFP.

«На мой взгляд, это все равно рано или поздно произойдет. Почему бы этому не случиться сейчас?» — сказал господин Трамп журналистам.

Президент США назвал объединение Республики Ирландия и Северной Ирландии, разделенных с 1921 года, «замечательным событием». Согласно Белфастскому соглашению, референдум об объединении должен быть проведен правительством Великобритании только, если это решение поддерживает большинство населения.

12 сентября Дональд Трамп прибыл в Ирландию с двухдневным визитом. Президент запланировал встречи с премьер-министром страны Михолом Мартином и президентом Кэтрин Коннолли, а также посещение турнира по гольфу Irish Open.