Трамп думает об "умиротворении" РФ с помощью бизнес-соглашений до прекращения войны.

В Белом доме якобы рассматривают возможность подписания с Россией определенных бизнес-соглашений ещё до того, как РФ прекратит войну против Украины – чтобы "подтвердить свои благие намерения".

Об этом со ссылкой на анонимных собеседников сообщает The New York Times, передает eurointegration.com.ua

По словам двух источников, осведомленных о деталях переговоров спецпосланцев Трампа, в администрации уже рассматривают возможность подписания с Россией определенных экономических соглашений без условия о прекращении боевых действий в войне против Украины.

Один из собеседников, американский чиновник, сказал, что соглашения еще до окончания войны считают возможными, поскольку они "показали бы, что США серьезно настроены на перезагрузку отношений с Россией".

В прошлом году Трамп заявлял, что экономическое сотрудничество с Россией может возобновиться только после завершения российско-украинской войны. В частности, перед встречей с правителем РФ на Аляске он заявил, что Россия хотела бы экономического сотрудничества, но его "не будет, пока война не урегулирована".

Предполагают, что сейчас переговорщики Трампа ищут новые способы побудить Москву прекращать войну – потому что стало ясно, что Украина не собирается сдавать без боя неоккупированную часть Донецкой области.

По словам американского чиновника, администрация хочет "создать больше стимулов" для российской элиты, чтобы подтолкнуть руководство к миру. Считается, что определенные интересные для РФ экономические соглашения с США могли бы "помочь убедить антиамериканских „ястребов" в окружении Путина, что Трамп действительно хочет строить новые отношения с Россией".

О каких конкретно соглашениях идет речь, пока неизвестно. После поездки спецпосланцев Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву внешнеполитический советник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что в ходе обсуждений они затронули "экономические вопросы и потенциальные взаимовыгодные российско-американские проекты".