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eurointegration.com.ua logoeurointegration
21 Сентября 2026, 22:20
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Трамп анонсировал сделку по закупке калийных удобрений из Беларуси

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над "масштабной" сделкой по закупке калийных удобрений из Беларуси.

Трамп анонсировал сделку по закупке калийных удобрений из Беларуси
Трамп анонсировал сделку по закупке калийных удобрений из Беларуси

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает eurointegration.com.ua

Трамп анонсировал соглашение о калийных удобрениях из Беларуси, отметив, что они будут стоить дешевле, чем удобрения из Канады.

"Соединенные Штаты работают над заключением масштабной сделки по закупке калийных удобрений в Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, что является очень хорошей новостью для наших фермеров и скотоводов", – написал американский президент.

В марте этого года администрация Трампа сняла санкции с белорусских предприятий, производящих калийные удобрения, – "Белорусской калийной компании" и "Белорускалия". Это произошло в обмен на освобождение группы политических заключенных режимом Александра Лукашенко.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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