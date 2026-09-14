Том Холланд возглавил список самых кассовых актёров.

Том Холланд занял первое место в списке самых кассовых актёров в истории мирового кинопроката. Фильмы с участием Холланда собрали 15,5 млрд долларов.

«Лучшее, что случилось с актёрской карьерой Тома Холланда, — это его роль Человека-паука», — отмечает издание varietyindia.com

Последняя часть франшизы о Человеке-Пауке — «Новый день» — стала самым прибыльным проектом в карьере Холланда. Сборы картины превысили 2,4 млрд долларов. Также на успех актёра повлияло его участие в «Одиссее» Кристофера Нолана, которая собрала 1,6 млрд долларов.

Том Холланд обошёл в рейтинге Зои Салдану (15,47 млрд долларов) и Скарлетт Йоханссон (15,4 млрд). Успех «Человека-Паука» сделал 30-летнего Холланда самым молодым артистом, который когда-либо возглавлял список самых кассовых актёров. Отмечается, что он достиг первой строчки, снявшись в гораздо меньшем числе фильмов, чем его коллеги по рейтингу.