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14 Сентября 2026, 15:35
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Том Холланд возглавил список самых кассовых актёров

Том Холланд занял первое место в списке самых кассовых актёров в истории мирового кинопроката. Фильмы с участием Холланда собрали 15,5 млрд долларов.

Том Холланд возглавил список самых кассовых актёров.
Том Холланд возглавил список самых кассовых актёров.

«Лучшее, что случилось с актёрской карьерой Тома Холланда, — это его роль Человека-паука», — отмечает издание varietyindia.com

Последняя часть франшизы о Человеке-Пауке — «Новый день» — стала самым прибыльным проектом в карьере Холланда. Сборы картины превысили 2,4 млрд долларов. Также на успех актёра повлияло его участие в «Одиссее» Кристофера Нолана, которая собрала 1,6 млрд долларов.

Том Холланд обошёл в рейтинге Зои Салдану (15,47 млрд долларов) и Скарлетт Йоханссон (15,4 млрд). Успех «Человека-Паука» сделал 30-летнего Холланда самым молодым артистом, который когда-либо возглавлял список самых кассовых актёров. Отмечается, что он достиг первой строчки, снявшись в гораздо меньшем числе фильмов, чем его коллеги по рейтингу.

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