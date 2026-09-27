27 Сентября 2026, 18:52
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Токаев уволил министра обороны Казахстана после гибели 14 военнослужащих на учениях.
Токаев уволил министра обороны Казахстана после гибели 14 военнослужащих на учениях
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Это произошло через три дня после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспийского моря.
24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи Военно-морских сил в Мангистауской области из-за резкого ухудшения погоды и сильного ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Трёх удалось спасти, 14 погибли.
По факту гибели военных возбуждено уголовное дело. Среди задержанных — начальник штаба, первый заместитель главнокомандующего ВМС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера.