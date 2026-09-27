Токаев уволил министра обороны Казахстана после гибели 14 военнослужащих на учениях

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Косанова от должности министра обороны. Это произошло через три дня после гибели 14 военнослужащих во время учений на побережье Каспийского моря.

Токаев уволил министра обороны Казахстана после гибели 14 военнослужащих на учениях.