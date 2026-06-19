Тяжелобольной Брюс Уиллис появился перед камерой.

Американский актёр Брюс Уиллис, который редко появляется на публике из-за борьбы с тяжёлой болезнью, сделал исключение ради юбилея своей жены Эммы Хеминг.

Звезда "Крепкого орешка" трогательно поздравил любимую с 50-летием, подняв ей настроение забавным пением и танцем, передает focus.ua

Видео с домашнего празднования Эмма Хеминг опубликовала в своём Instagram (@emmahemingwillis). Чтобы развеселить жену, 71-летний актёр вдохнул гелий из воздушного шарика и забавным голосом исполнил для неё традиционную песню "Happy Birthday", добавив к поздравлению небольшой танец.

Несмотря на неизлечимый диагноз, актёр старается сохранять позитивный настрой и оставаться активным. В то же время лобно-височная деменция всё же сказывается на его внешности — Уиллис постепенно теряет прежнюю спортивную форму.

Итоги сложного десятилетия Эммы Хеминг

В своём посте именинница призналась, что прошедшее десятилетие было для неё непростым, но она гордится своей миссией.

"Мои 40-е были нелегкими, но я горжусь тем, чего достигла как жена, мама, сиделка и активистка. Я также горжусь работой, которую мы проводим в рамках Фонда Эммы и Брюса Уиллиса… Вместе мы повышаем осведомлённость о деменции, поддерживаем лиц, осуществляющих уход, и способствуем развитию образования и исследований", — поделилась Эмма.

2022 год: Семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии (нарушения речи).

2023 год: Врачи поставили более точный и сложный диагноз — лобно-височная деменция.

По словам Эммы Хеминг, болезнь сильно сказывается на коммуникативных и речевых навыках Брюса. Однако она опровергла распространенный миф, подчеркнув, что болезнь пока не ухудшила память её мужа.