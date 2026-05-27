«Тепловой купол» добрался до Румынии: температура поднимется до 33°C.

По данным Национального метеорологического агентства Румынии, это самый жаркий день с начала 2026 года и один из самых теплых майских дней за последние годы, сообщает Digi24.

Метеорологи отмечают, что речь идет о необычно ранней волне жары, вызванной тропическими воздушными массами, которые пришли в Европу с юга. В большинстве регионов Румынии температура поднимется примерно до 30 градусов. Однако уже к вечеру погода начнет меняться: страну пересечет холодный атмосферный фронт.

Экстремальная жара затронула и другие страны Европы. Во Франции был зафиксирован самый жаркий майский день за всю историю наблюдений, а в Испании температура приближается к 40 градусам. В некоторых регионах Европы жара уже сопровождается сильными штормами и резкими перепадами погоды.