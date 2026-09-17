Сына кронпринцессы Норвегии ждет еще одно судебное разбирательство.

Апелляционный суд в Осло назначил дату повторного судебного разбирательства по делу сына королевы-консорт Норвегии Метте-Марит - Мариуса Борга Хёйби. Слушания начнутся 9 февраля 2027 года.

Как известно, сын королевской семьи обвиняется в двух фактах изнасилования и жестоком обращении со своей бывшей девушкой Норой Хаукланд. На рассмотрение дела отведено 16 дней. Если ничего не поменяется за время расследования, то приговор должны будут вынести уже 5 марта следующего года, передает oxu.az

"Дело Хейби будет частично рассмотрено снова. Судьи рассмотрят обвинения, по которым 29-летний обжаловал, а также переоценят размер наказания и требования потерпевших. Суд будет возглавлять судья Фроде Элджес", - говорится в статье.

Адвокаты 29-летнего парня пока отказываются давать какие-либо комментарии.