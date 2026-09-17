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oxu
17 Сентября 2026, 19:04
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Сына кронпринцессы Норвегии ждет еще одно судебное разбирательство

Апелляционный суд в Осло назначил дату повторного судебного разбирательства по делу сына королевы-консорт Норвегии Метте-Марит - Мариуса Борга Хёйби. Слушания начнутся 9 февраля 2027 года.

Сына кронпринцессы Норвегии ждет еще одно судебное разбирательство.
Сына кронпринцессы Норвегии ждет еще одно судебное разбирательство.

Как известно, сын королевской семьи обвиняется в двух фактах изнасилования и жестоком обращении со своей бывшей девушкой Норой Хаукланд. На рассмотрение дела отведено 16 дней. Если ничего не поменяется за время расследования, то приговор должны будут вынести уже 5 марта следующего года, передает oxu.az

"Дело Хейби будет частично рассмотрено снова. Судьи рассмотрят обвинения, по которым 29-летний обжаловал, а также переоценят размер наказания и требования потерпевших. Суд будет возглавлять судья Фроде Элджес", - говорится в статье.

Адвокаты 29-летнего парня пока отказываются давать какие-либо комментарии.

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Источник
oxu
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