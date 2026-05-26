report.az logoreport
26 Мая 2026, 13:52
3 772
Сын основателя Mango покинул посты в компании на фоне расследования смерти отца

Вице-президент Mango Джонатан Андич временно покинул свою должность в компании на фоне расследования предполагаемого убийства его отца - основателя Mango Исака Андича.

Андич заявил, что сосредоточится на защите своей невиновности, сохранив при этом участие в "семейных, деловых и социальных проектах", передает report.az

По его словам, внимание и вовлеченность, которых требует судебное разбирательство, не позволяют ему "поддерживать высокий уровень ответственности", необходимый для выполнения обязанностей в компании.

Джонатан Андич был задержан на прошлой неделе и позже освобожден под залог в размере 1 млн евро в рамках расследования предполагаемого убийства его отца - основателя Mango Исакa Андича.

Бизнесмен погиб в декабре 2024 года во время похода в горы в районе Кольбато недалеко от Барселоны. По версии следствия, он сорвался с высоты более 100 метров, находясь в сопровождении сына.

Источник
