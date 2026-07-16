Сверхбогатые американцы начали скупать кварталы вместо особняков.

Сверхбогатые американцы стали чаще отказываться от покупки отдельных особняков. Вместо этого они начали выкупать целые кварталы и соседние участки для создания частных комплексов.

Издание The Wall Street Journal называет этот процесс «лэндмаксингом», что означает намеренное и иногда агрессивное улучшение своего жилищного положения ради повышения статуса.

В качестве примеров эксперты приводят Кеннета Гриффина из Citadel LLC и Ларри Эллисона из Oracle. Гриффин потратил более 450 млн долларов на строительство комплекса площадью почти 11 гектаров в Палм-Бич, а основатель Amazon Джефф Безос вложил свыше 230 млн долларов в объекты на острове Индиан-Крик в Майами.

Одним из первопроходцев в движении считают Марка Цукерберга. Он купил 600 гектаров на гавайском острове Кауаи. По данным СМИ, на участке Цукерберг строит автономный комплекс с собственным бункером, резервуарами для воды и независимыми фермами.

Согласно отчёту Coldwell Banker, интерес к элитной недвижимости в США за первые пять месяцев текущего года вырос вдвое по сравнению с 2025 годом. Покупатели стремятся расширять свои владения. Запросы на участки под застройку увеличились на 97%, а спрос на поместья и частные острова вырос более чем в два раза.

Агент по недвижимости Дэнни Герцберг объясняет этот тренд желанием диверсифицировать накопления и защититься от инфляции. Помимо этого, покупка соседних земель обеспечивает владельцам приватность и безопасность. Соседние объекты владельцы зачастую используют для размещения персонала, садовников или хранения лодок. В прошлом году гендиректор GFL Environmental Inc. Патрик Довиджи потратил 48,5 млн долларов на дом у моря и прилегающие участки, где теперь строит спа-салон, тренажёрный зал и площадку для падела.