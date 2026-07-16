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16 Июля 2026, 07:00
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Сверхбогатые американцы начали скупать кварталы вместо особняков

Сверхбогатые американцы стали чаще отказываться от покупки отдельных особняков. Вместо этого они начали выкупать целые кварталы и соседние участки для создания частных комплексов.

Сверхбогатые американцы начали скупать кварталы вместо особняков.
Сверхбогатые американцы начали скупать кварталы вместо особняков.

Издание The Wall Street Journal называет этот процесс «лэндмаксингом», что означает намеренное и иногда агрессивное улучшение своего жилищного положения ради повышения статуса.

В качестве примеров эксперты приводят Кеннета Гриффина из Citadel LLC и Ларри Эллисона из Oracle. Гриффин потратил более 450 млн долларов на строительство комплекса площадью почти 11 гектаров в Палм-Бич, а основатель Amazon Джефф Безос вложил свыше 230 млн долларов в объекты на острове Индиан-Крик в Майами.

Одним из первопроходцев в движении считают Марка Цукерберга. Он купил 600 гектаров на гавайском острове Кауаи. По данным СМИ, на участке Цукерберг строит автономный комплекс с собственным бункером, резервуарами для воды и независимыми фермами.

Согласно отчёту Coldwell Banker, интерес к элитной недвижимости в США за первые пять месяцев текущего года вырос вдвое по сравнению с 2025 годом. Покупатели стремятся расширять свои владения. Запросы на участки под застройку увеличились на 97%, а спрос на поместья и частные острова вырос более чем в два раза.

Агент по недвижимости Дэнни Герцберг объясняет этот тренд желанием диверсифицировать накопления и защититься от инфляции. Помимо этого, покупка соседних земель обеспечивает владельцам приватность и безопасность. Соседние объекты владельцы зачастую используют для размещения персонала, садовников или хранения лодок. В прошлом году гендиректор GFL Environmental Inc. Патрик Довиджи потратил 48,5 млн долларов на дом у моря и прилегающие участки, где теперь строит спа-салон, тренажёрный зал и площадку для падела.

Источник
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