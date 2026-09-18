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Point.md logoPoint
18 Сентября 2026, 23:31
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Суд в Париже отложил рассмотрение апелляции Депардье по делу об изнасиловании

Апелляционный суд Парижа отложил до 26 ноября рассмотрение апелляции актера Жерара Депардье по делу о предполагаемом изнасиловании актрисы и танцовщицы Шарлотты Арну.

Суд в Париже отложил рассмотрение апелляции Депардье по делу об изнасиловании.
Суд в Париже отложил рассмотрение апелляции Депардье по делу об изнасиловании.

Слушание по апелляции состоялось сентября в закрытом режиме. Жерар Депардье на заседание не пришел. Защита добивается прекращения дела. Если апелляционный суд отклонит апелляцию, дело будет передано в уголовный суд. Уголовный процесс начнется в 2027 году. В этом случае актеру грозит 20 лет лишения свободы, передает bfmtv.com

Шарлотта Арну обвинила Жерара Депардье в изнасиловании в августе 2018 года, спустя несколько дней после предполагаемого инцидента. В тот момент ей было 22 года. Прокуратура Парижа начала расследование, но закрыла его в июне 2019 года из-за нехватки доказательств. Рассмотрение дела было возобновлено летом 2020 года, после чего актеру предъявили обвинение в изнасиловании. Он заявлял, что его связь с Шарлоттой Арну была по обоюдному согласию.

В мае 2025 года суд в Париже приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам условно по другому делу. Его признали виновным в домогательствах по отношению к участницам съемочной группы фильма «Зеленые ставни».

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