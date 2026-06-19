Суд в Баку приговорил к реальным срокам россиян, задержанных в 2025 году

Их обвиняли в транзите и распространении наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

Антона Драчева, Сергея Софронова, Дмитрия Безуглого, Валерия Дулова приговорили к четырем годам лишения свободы, Дмитрия Федорова, Бориса Тимошова, Алексея Васильченко, Илью Безуглого — к трем годам лишения свободы, сообщает "Дождь".

Россиян задержали в Баку 1 июля 2025 года на фоне ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном после облавы российских силовиков на представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. В ее результате погибли два человека.