Суд обязал убрать имя Трампа со здания Кеннеди-центра.

Судья окружного суда США Кристофер Купер постановил убрать имя президента Дональда Трампа из названия Центра исполнительских искусств им. Кеннеди в Вашингтоне в течение двух недель, пишет The Washington Post.

Учреждение должно быть посвящено «президенту Кеннеди и только президенту Кеннеди», решил судья. Он также отменил решение закрыть центр на два года, чтобы провести там ремонт.

В иске, поданном в марте группой из восьми организаций, занимающихся сохранением архитектурных и исторических памятников, включая Лигу сохранения исторического наследия округа Колумбия и Национальный фонд сохранения исторического наследия, говорится, что учреждение сначала должно пройти несколько федеральных проверок, прежде чем начать работы. В частности, консультации по вопросам сохранения исторического наследия в соответствии с законом о сохранении национального исторического наследия, и экологическую экспертизу. Также нужно официальное одобрение Национальной комиссии по планированию столицы и Комиссии по изящным искусствам.

Истцы также утверждают, что администрация центра им. Кеннеди уже нанесла зданию ущерб, перекрасив его 200 золотых колонн в белый цвет и разместив на фасаде имя Трампа.

Власти возразили, что конгресс фактически санкционировал реконструкцию здания, выделив $257 млн на «капитальный ремонт, реставрацию, устранение накопившихся проблем с техническим обслуживанием и безопасностью» в «Большом и прекрасном законе» (One Big Beautiful Bill).

На слушаниях в конце апреля новый исполнительный директор центра Мэтт Флока описал состояние здания как «крайне плачевное». Он упомянул разрушающиеся панели потолочного карниза весом более тонны каждая, воду, просачивающуюся в электрощитки и вызывающую коррозию, а также неисправные водопроводные трубы. По его словам, оставлять учреждение открытым во время реконструкции было бы «безответственно».

Защитники исторического наследия возразили, что в плане реконструкции центра на 2022 год предусматривался ремонт без его закрытия, и что сам Флока разрабатывал именно такой план.

«Мы уверены, что при рассмотрении апелляции суд поддержит решение совета признать исторический вклад президента Трампа в культурный центр нашей страны», —заявила вице-президент по связям с общественностью Кеннеди-центра Рома Дарави, ее слова цитирует Politico.

С тех пор как Трамп занял пост председателя совета директоров Кеннеди-центра, ряд постановок был отменен или снят, в том числе гастроли мюзикла «Гамильтон» и Вашингтонской национальной оперы. Продажи билетов и абонементов резко упали, а десятки сотрудников были уволены, пишет WP.

Трамп вскоре после возвращения в Белый дом уволил директора центра им. Кеннеди Дебору Раттер, ряд других членов совета директоров, а сам стал новым председателем. В конце прошлого года назначенный им совет единогласно проголосовал за переименование центра в Трамп-Кеннеди-центр, на его вывеску добавили имя американского лидера.

В феврале этого года глава Белого дома объявил, что Кеннеди-центр будет закрыт на реконструкцию 4 июля в честь 250-летия США, чтобы «превратить «полуразвалившийся» центр «в оплот искусства, музыки и развлечений мирового класса».