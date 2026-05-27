Сценарист «Симпсонов» выдвинулся в президенты США.

Дэн Грини написал несколько эпизодов любимого анимационного сериала, в том числе тот, который во многом сформировал репутацию шоу как предсказывающего будущее в самых разных сферах, передает euronews.com

Речь идет о печально известной серии «Барт из будущего», где Лиза выступает в роли президента США. В эпизоде, вышедшем в эфир за целых 16 лет до президентства Трампа, она обращается к своему советнику со словами: «Как вы знаете, нам достался немалый бюджетный кризис от президента Трампа».

Это побудило многих вернуться к старым сериям «Симпсонов» и поискать другие случаи, когда шутки шоу будто бы «предсказывали» будущее. В некоторых случаях совпадения оказались пугающе точными.

Теперь Грини, похоже, собирается последовать по стопам Трампа.

В видео, опубликованном в Instagram, четырёхкратный лауреат премии «Эмми» появляется в костюме волшебника и называет себя «самопровозглашённым пророком», прежде чем перечислить политические проблемы Америки.

«Трамп, Вэнс, миллиардеры, карьеристы и трусы в обеих партиях отвернулись от страны, – говорит он. – У них есть деньги, власть и безопасность, но не у вас».

Он продолжил: «В Америке правительство должно работать для всех. Демократия для всех, ответственность для всех, процветание для всех. Мы должны это вернуть. Я бы с радостью помог, но я не юрист. Я всего лишь самопровозглашённый пророк… который окончил юридический факультет, получил диплом, сдал экзамен на адвоката… Стоп! Да я же юрист!»

После этого он избавляется от костюма волшебника и предстаёт в строгом костюме, полностью готовый к Белому дому.

«К чёрту, я могу быть политиком, – восклицает он. – Я баллотируюсь в президенты. Моя программа: Америка для всех. Давайте это сделаем».

Как бы нелепо ни выглядело это заявление, оно всё же делает Грини одним из первых, кто объявил о своём участии в выборах 2028 года.

Судя по его странице в Instagram, сценарист-комик выступает за всеобщее здравоохранение и возвращение к нравственным ценностям. В пресс-релизе избирательного штаба Грини говорится: «Его программа включает восстановление демократических норм наряду с прогрессивными инициативами, такими как всеобщее здравоохранение и „Зелёный новый курс“, объединёнными центральной идеей кампании — построить Америку, которая работает для всех».

По действующему законодательству Трамп не может баллотироваться на третий срок: ни одному президенту не разрешено занимать пост более двух сроков. Тем не менее Трамп не раз грозился снова выйти на выборы, заявив в прошлом году, что не исключает такой возможности и что с удовольствием сделал бы это.

Организация Trump уже продаёт красные бейсболки с надписью Trump 2028, тем самым как бы продвигая его в качестве кандидата на выборах. Ай, карамба!