eurointegration.com.ua logoeurointegration
27 Мая 2026, 17:42
США высказали Испании предупреждение в связи с углублением отношений с Китаем

Посол США в Мадриде Бенджамин Леон предупредил Испанию по поводу углубления отношений с Китаем.

Леон заявил, что Испания "должна действовать очень осторожно, углубляя свои отношения с Китаем", передает eurointegration.com.ua

Он отметил, что такое предупреждение необходимо для того, чтобы страна "не допустила его проникновения в такие критически важные сектора, как обработка данных, оборона и телекоммуникации".

Также Леон выразил обеспокоенность тем, что государственные контракты были предоставлены компаниям, сотрудничающим с Huawei, китайским технологическим гигантом, который, по мнению Вашингтона, представляет "неприемлемый риск" для национальной безопасности США.

"Я не думаю, что это соответствует уровню безопасности, на котором Испания и США обмениваются (информацией). Если Испания гарантирует, что Китай не будет иметь доступа к критически важным сферам, почему бы не вести переговоры (с Пекином). Но я вижу, что они начинают проникать в критически важные сферы, и Испания должна быть очень осторожной в этом отношении", – сказал он.

Также посол подчеркнул, что Китай "стремится доминировать в критически важных технологиях".

"Он использует недобросовестные торговые практики и экономическое давление для расширения своего стратегического влияния. И это создает реальные риски для наших цепочек поставок, наших исследований и нашей безопасности", – добавил американский дипломат.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
