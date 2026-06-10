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Point.md logoPoint
10 Июня 2026, 11:42
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США требуют от ЕС ужесточить правила въезда на время ЧМ-2026 из-за Эболы

Администрация США опасается, что международные поездки могут ускорить распространение вируса Эбола в период проведения чемпионата мира по футболу.

США требуют от ЕС ужесточить правила въезда на время ЧМ-2026 из-за Эболы.
США требуют от ЕС ужесточить правила въезда на время ЧМ-2026 из-за Эболы.

Из-за этого американские власти требуют от Европы ужесточить стратегию предотвращения инфекций, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного чиновника, главные помощники президента США Дональда Трампа недовольны слабыми ограничениями на поездки, введенными Европой. Вашингтон хочет, чтобы европейские страны отказались от стратегии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с Эболой в пользу более жестких правил, предлагаемых американской стороной.

На прошлой неделе Госдеп направил странам Европы «чрезвычайную просьбу» о введении ограничений на поездки из Центральной Африки, где началась вспышка вируса. Как уточнил неназванный чиновник, США обосновывают позицию тремя пунктами:

  • ВОЗ не смогла вовремя сообщить о вспышке Эболы и «ввела мир в заблуждение», не призвав страны ввести запреты на поездки и закрыть границы;
  • Евросоюз (ЕС) критикуют за следование рекомендациям ВОЗ, а также из-за отказа ограничивать поездки и ужесточать меры по досмотру в аэропортах для путешественников, прибывающих из стран, затронутых эпидемией Эболы;
  • ЕС призвали последовать примеру Канады и Мексики и ввести ограничения, аналогичные тем, что действуют в США.

Американские власти отслеживают путешественников из африканских стран, в том числе тех, кто совершал пересадки в Европе, и периодически запрещают им въезд в США, напоминает Axios. Однако представители ВОЗ и европейских организаций утверждают, что скрининг, тестирование и отслеживание контактных лиц более эффективны, чем попытки закрыть границы, как того хотят США.

О вспышке лихорадки Эбола в Конго и Уганде стало известно в начале мая. Власти Конго объясняли, что рост заболеваемости вызван штаммом Бундибугио, вакцин и лекарств от которого пока нет. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По оценке организации, на создание вакцины может уйти шесть-девять месяцев. По оценке США, вспышка Эболы в Центральной Африке может превысить уровень рекордной вспышки 2014 года.

Источник
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