США провели первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

Хегсет и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико.

В США прошли первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает meduza.io

«Сегодня первое испытание проекта „Золотой купол для Америки“ прошло с полным успехом, и для меня было честью стать свидетелем этого лично», — сообщил министр войны США Пит Хегсет.

«Золотой купол» призван создать сеть из сотен спутников, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать приближающиеся ракеты. Амбициозная программа США призвана противостоять угрозам со стороны Китая и России.

Идея создания «Золотого купола» вдохновлена израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».