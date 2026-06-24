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meduza.io logomeduza
24 Июня 2026, 15:38
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США провели первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол»

Хегсет и главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл присутствовали на демонстрации лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико.

США провели первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол».
США провели первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол».

В США прошли первые испытания системы противоракетной обороны «Золотой купол», передает meduza.io

«Сегодня первое испытание проекта „Золотой купол для Америки“ прошло с полным успехом, и для меня было честью стать свидетелем этого лично», — сообщил министр войны США Пит Хегсет.

«Золотой купол» призван создать сеть из сотен спутников, чтобы обнаруживать, отслеживать и перехватывать приближающиеся ракеты. Амбициозная программа США призвана противостоять угрозам со стороны Китая и России.

Идея создания «Золотого купола» вдохновлена израильской системой противоракетной обороны «Железный купол».

Источник
meduza.io logomeduza
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