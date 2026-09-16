США планируют поставить Израилю мощные авиабомбы на $2,8 млрд.

США планируют поставить Израилю партию из 40 000 мощных авиабомб в рамках предстоящей сделки по вооружениям.

Как сообщили два американских чиновника и ещё один источник, знакомый с планами, сделка на сумму 2,8 млрд долларов (2,42 млрд евро) предусматривает поставку авиационных бомб Mk84 и BLU-117 массой 2 000 фунтов (900 кг); все три собеседника согласились говорить только на условиях анонимности, пишет euronews.com

Именно эти боеприпасы вызвали опасения из-за возможных массовых жертв в сеторе Газа, и их поставка была приостановлена администрацией Байдена два года назад. Трамп снял это ограничение, когда вновь вступил в должность.

Конгресс был в неформальном порядке уведомлён о готовящейся сделке, большая часть которой будет оплачена по линии программы внешнего военного финансирования, в рамках которой средства американских налогоплательщиков выделяются Израилю, а тот затем использует их для закупки вооружений в США.

Предлагаемая сделка является лишь последним шагом в серии мер администрации Трампа по укреплению военного потенциала Израиля. Конфликт в Газе унес жизни десятков тысяч палестинцев и практически разрушил анклав. США добились хрупкого прекращения огня, однако насилие продолжилось.

О предстоящей поставке ранее сообщила газета The Washington Post. Она готовится на фоне растущей международной изоляции Израиля из-за войны в Газе, начатой в ответ на смертельные атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Эта сделка показывает, что, несмотря на сообщения о напряжённости в отношениях между президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, военное сотрудничество двух стран остаётся стабильным.

Две страны начали войну против Ирана в феврале. Ещё до последней встречи Трмпа с Нетаньяху в июле в Белом доме президент США выражал недовольство израильским премьером из-за конфликта вокруг Ирана.

В прошлом году администрация Трампа обошла обычную процедуру рассмотрения в Конгрессе и одобрила продажу Израилю вооружений почти на 3 млрд долларов, в которую входило более 35 500 таких бомб. Затем в январе администрация санкционировала новую серию сделок по поставке оружия Израилю на общую сумму 6,67 млрд долларов.