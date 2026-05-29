США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу

По данным издания Politico, осталось лишь получить окончательное одобрение Дональда Трампа.

Как сообщает Politico, президент США решил прибегнуть к вторжению на остров после того, как коммунистическое правительство не удалось свергнуть с помощью лишь экономического и политического давления. В мае авианосная ударная группа Nimitz вошла в Карибское море вместе с несколькими эсминцами и крейсерами. Корабли оснащены управляемыми ракетами для высокоточных ударов по береговым целям. В течение нескольких месяцев над Кубой находились американские беспилотники и самолеты-разведчики. У побережья штата Виргиния находятся десантные суда с 2,5 тыс. морских пехотинцев и несколько судов обеспечения.

Эксперты отмечают, что авианосец Nimitz прибыл в регион в тот же день, когда США предъявили обвинения бывшему президенту Раулю Кастро, что выглядит как публичная демонстрация силы. По словам специалистов, боевой корабль и авиагруппы, базирующиеся во Флориде и Пуэрто-Рико, вероятно, сыграют ключевую роль в возможных военных действиях на Кубе.