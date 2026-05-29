theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
29 Мая 2026, 11:16
3 697
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу

Военное ведомство США уже в течение нескольких месяцев размещает войска, необходимые для начала операции в отношении Кубы.

Politico: США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.
Politico: США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.

По данным издания Politico, осталось лишь получить окончательное одобрение Дональда Трампа.

Как сообщает Politico, президент США решил прибегнуть к вторжению на остров после того, как коммунистическое правительство не удалось свергнуть с помощью лишь экономического и политического давления. В мае авианосная ударная группа Nimitz вошла в Карибское море вместе с несколькими эсминцами и крейсерами. Корабли оснащены управляемыми ракетами для высокоточных ударов по береговым целям. В течение нескольких месяцев над Кубой находились американские беспилотники и самолеты-разведчики. У побережья штата Виргиния находятся десантные суда с 2,5 тыс. морских пехотинцев и несколько судов обеспечения.

Эксперты отмечают, что авианосец Nimitz прибыл в регион в тот же день, когда США предъявили обвинения бывшему президенту Раулю Кастро, что выглядит как публичная демонстрация силы. По словам специалистов, боевой корабль и авиагруппы, базирующиеся во Флориде и Пуэрто-Рико, вероятно, сыграют ключевую роль в возможных военных действиях на Кубе.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте