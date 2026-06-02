США начали вывод войск из Литвы

Соединенные Штаты начали вывод более тысячи американских военных и техники из Литвы в связи с завершением срока их ротации.

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что часть военнослужащих США останется в стране до начала новой ротации, передает rtvi.com

«Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», — сказал он.

США размещают свои подразделения в Литве с 2019 года. С 2022-го статус американских войск, размещаемых в прибалтийской республике, был изменен на непрерывную ротационную дислокацию.

