США начали вывод войск из Литвы.

Главный советник президента Литвы по национальной безопасности Дейвидас Матуленис заявил, что часть военнослужащих США останется в стране до начала новой ротации, передает rtvi.com

«Мы получили от американцев очень четкие заверения в том, что войска были и останутся, но я не могу сегодня назвать конкретное число», — сказал он.

США размещают свои подразделения в Литве с 2019 года. С 2022-го статус американских войск, размещаемых в прибалтийской республике, был изменен на непрерывную ротационную дислокацию.