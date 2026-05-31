США готовят резкое сокращение военного присутствия в Европе.

Соединенные Штаты собираются свернуть часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем предполагали в самом НАТО, и не дают союзникам никакого значительного переходного периода. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Welt am Sonntag.

По словам представителя Министерства обороны США, изменения заложат в предложение по войскам на следующей конференции НАТО по вопросам обеспечения вооруженными силами - ее проведут в июне.

"Мы хотим предоставить союзникам необходимую информацию и ясность, чтобы как можно быстрее и эффективнее продвигать переход к европейской обороне, в которой союзники берут на себя основную ответственность за конвенциональную оборону Европы", - заявил собеседник издания.

Позиция совпадает с требованиями Трампа к европейским членам НАТО еще с его первого срока. После возвращения в Белый дом в январе 2025-го ее закрепили в Стратегии национальной безопасности и Стратегии национальной обороны.

Логика такова: США больше не могут вести войну на нескольких фронтах одновременно, фокус Вашингтона сместился на Китай и Индо-Тихоокеанский регион, поэтому сдерживание России должна взять на себя Европа.

Война против Ирана этот курс только усилила.

Без переходного периода

В Берлине и других столицах альянса ожидали, что США будут выводить войска постепенно и скоординировано. Зато, как отмечает Welt am Sonntag, нынешнее предложение никакого значительного "льготного времени" европейцам не дает.

Представитель Пентагона добавил, что Трамп всегда оставляет за собой право "действовать любым образом, который он считает целесообразным в любой ситуации".

Что именно сокращают

На встрече в Брюсселе на прошлой неделе старший советник США по оборонной политике Александр Велес-Грин сообщил союзникам о намерении частично отказаться от одного из направлений совместного сдерживания.

По данным Der Spiegel, речь идет в частности о сокращении американских истребителей на треть.

Самое болезненное сокращение коснется Модели сил НАТО (NFM) - системы быстрого реагирования альянса, которая определяет, сколько войск можно развернуть за 10-30 дней и сколько солдат можно мобилизовать за шесть месяцев (до 800 тысяч).

В рамках NFM речь идет о стратегических бомбардировщиках, высокоточных средствах поражения большой дальности, ВМС и самолетах-заправщиках.

Риски для восточного фланга

Частичный вывод войск США ослабляет военную основу 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.

Особенно нервно это воспринимают в странах Балтии: размещенные там силы альянса, в частности немецкая бригада в Литве, должны организовать начальное сопротивление и выиграть время до прибытия подкрепления.

По информации Welt am Sonntag, в армии США в Европе уже существуют сомнения, имеет ли НАТО достаточно сил для полноценной реализации региональных оборонных планов - дальнейшие сокращения эту проблему только усугубят.