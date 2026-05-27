SpaceX создаст для ВС США спутниковую сеть связи за $2,29 млрд.

Космические силы США заключили с компанией SpaceX контракт на $2,29 млрд о создании защищенной высокоскоростной спутниковой сети связи для военных нужд, сообщила пресс-служба ведомства, передает reuters.com

Соглашение предусматривает создание магистральной сети Space Data Network (SDN) Backbone — устойчивой сетевой архитектуры, которая должна обеспечить передачу больших объемов данных с низкой задержкой. Она предназначена для связи военных сенсоров и оружейных платформ по всему миру.

Контракт заключен по фиксированной цене, в формате нетрадиционного соглашения о закупках. Согласно условиям, SpaceX должна представить полностью работоспособный прототип системы до конца 2027 года.

В космических силах США пояснили, что сеть SDN будет использоваться, в частности, для передачи данных от датчиков предупреждения о ракетном нападении и для сопровождения целей к системам перехвата почти в реальном времени.

«SDN Backbone использует лучшие достижения коммерческих инноваций и создает прочную основу для задач SDN — это огромное преимущество и важный инструмент для наших военнослужащих», — заявил полковник космических сил США Райан Фрейзер, исполняющий обязанности руководителя закупочного портфеля и курирующий программу.

По данным Пентагона, SDN Backbone будет представлять собой спутниковую группировку на низкой околоземной орбите. Она должна расширить сеть спутников, обеспечивающих глобальные коммуникационные услуги, и работать совместно с космической сетью военной связи Агентства космического развития США Transport Layer . Вместе эти системы должны сформировать единую архитектуру передачи данных для текущих и будущих миссий Минобороны США.

Представители космических сил США также сообщили, что летом планируют выбрать дополнительных подрядчиков для строительства спутников и других элементов сети.