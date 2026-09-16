Создатель TikTok стал самым богатым человеком Азии.

43-летний Чжан Имин, основатель компании ByteDance, владеющей соцсетью TikTok, стал самым богатым человеком Азии. Его состояние превысило $105 млрд.

Он обогнал индийского миллиардера Гаутама Адани, передает bloomberg.com

С марта 2019 года состояние Чжан Имина выросло более чем в восемь раз. За последний месяц оно увеличилось более чем на $12 млрд. Основным драйвером роста его состояния стало развитие ИИ-инноваций в ByteDance. Компания активно продвигает чат-бота Doubao и инструмент для генерации видео Seedance.

Состояние Гаутама Адани, главы Adani Group, до лета 2026 года достигало $120 млрд, но затем начало сокращаться из-за роста цен на нефть и снижения доходности облигаций. Сейчас у Гаутама Адани — $104,8 млрд. Третье место в рейтинге с большим отрывом занимает глава индийской Reliance Industries Мукеш Амбани с состоянием $86,9 млрд.