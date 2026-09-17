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17 Сентября 2026, 12:00
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Советник Трампа: Войскам США нужно готовиться к боевым действиям вблизи Луны

Вооруженным силам США необходимо готовиться к боевым действиям не только на околоземной орбите, но и вокруг Луны, заявил главный военный советник президента Дональда Трампа, генерал Дэн Кейн.

Советник Трампа: Войскам США нужно готовиться к боевым действиям вблизи Луны.
Советник Трампа: Войскам США нужно готовиться к боевым действиям вблизи Луны.

По словам генерала Кейна на конференции по вопросам авиации, космоса и кибербезопасности, Соединенные Штаты должны адаптироваться уже сейчас, чтобы «быть готовыми сражаться, выстоять и победить... от морского дна до окололунного пространства», пишет apnews.com

«Человечество продвигается все дальше в космос — задача Космических сил состоит в том, чтобы помочь подготовиться к защите интересов США»,— добавил глава Командования Космических сил генерал-лейтенант Грегори Ганьон.

Ранее глава американских ВВС Трой Мейнк заявил, что США располагают оружием, которое позволяет контролировать космическое пространство. По его словам, Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

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