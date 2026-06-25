Совет ЕС одобрил торговую сделку Евросоюза и США.

Торговое соглашение Евросоюза и США, одобренное Советом ЕС, предоставляет рад преференций Вашингтону, но при этом предусматривают механизм защитных мер для европейского сообщества. Регламенты вступят в силу до 4 июля.

Совет ЕС окончательно одобрил тарифные обязательства в рамках торгового соглашения Евросоюза и США. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе Совета, передает dw.com

Официально приняты два регламента в соответствии с обязательствами, изложенными в совместном заявлении ЕС и США от 21 августа 2025 года, уточнили в Брюсселе.

"Принятие этих регламентов завершает законодательный процесс и подтверждает приверженность ЕС стабильным, предсказуемым и взаимовыгодным трансатлантическим торговым отношениям, при этом сохраняя необходимые меры защиты европейских экономических интересов", - подчеркивают в Евросоюзе.

Министр энергетики, торговли и промышленности председательствующего в ЕС Кипра Михаил Дамианос заявил, что Брюссель посылает четкий сигнал, что "Европа открыта миру, но при этом твердо намерена защищать свои предприятия и работников".

Преференции США и специальный механизм защитных мер для ЕС

Утвержденные регламенты отменяют оставшиеся таможенные пошлины ЕС на промышленные товары из США, вводят преференциальный доступ для ряда видов морепродуктов и некоторых сельскохозяйственных товаров из Соединенных Штатов, а также продлевают приостановку пошлин на импорт омаров.

В то же время регламенты предусматривают с, позволяющий Еврокомиссии оперативно реагировать в случаях значительного всплеска импорта, причиняющего или угрожающего причинить серьезный ущерб операторам ЕС.

Кроме того, укрепляется способность ЕС приостанавливать тарифные преференции в тех случаях, когда США не соблюдают свои обязательства, подрывают цели совместного заявления или иным образом нарушают сбалансированные торговые отношения, в том числе посредством дискриминационных мер.

Меры должны вступить в силу до "крайнего" срока Трампа

Оба регламента будут подписаны и опубликованы в "Официальном вестнике" ЕС, после чего вступят в силу на следующий день после публикации. Как уточнило агентство AFP, это должно произойти до 4 июля - крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом.

Регламент, касающийся импорта омаров, будет применяться задним числом с 1 августа 2025 года и утратит силу 31 июля 2030 года, если не будут приняты дальнейшие меры.

До 30 июня 2029 года Еврокомиссия представит всестороннюю оценку воздействия новых регламентов на торговые потоки между ЕС и США и, в частности на малые и средние предприятия. После этого срок действия торгового режима будет продлен - при наличии целесообразности.

Сделку критиковали в ЕС

Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 27 июля 2025 года сообщили о заключении торговой сделки между ЕС и США. Достигнутое соглашение предотвратило повышение до 30 процентов пошлин на ввоз товаров из ЕС в Соединенные Штаты, которым ранее грозил Трамп. Торговая сделка была воспринята неоднозначно и в Германии, и в других странах Евросоюза.