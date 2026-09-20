Сотни дронов ВСУ атаковали Москву и область: два человека погибли

Два человека погибли, не менее шести пострадали в результате массированной атаки беспилотников в Подмосковье.

Над регионом сбито 249 украинских БПЛА, написал утром в воскресенье, 20 сентября, губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram, пишет dw.com

По словам Воробьева, в Софьино после атаки загорелся складской комплекс. Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что там полностью охвачен огнем логистический комплекс площадью около 850 тыс. квадратных метров. Губернатор также заявил о попадании дронов и пожарах в трех многоэтажных домах и в одном частном.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии на подлете к Москве 186 беспилотников. "Поврежден объект на территории Московского НПЗ. Пострадавших нет", - добавил он.

По данным "ВЧК-ОГПУ", горит нефтеперерабатывающий завод в московском районе Капотня. Этот НПЗ уже подвергался атаке в июне.

Кроме того, в Люберцах дроны атаковали ТЭЦ, а в Котельниках БПЛА попал в жилой дом, утверждает "ВЧК-ОГПУ". Канал "Осторожно, новости" со ссылкой на местных жителей сообщает о пожаре в жилом комплексе в Котельниках. В Истре обломки беспилотника повредили квартиру в жилом доме, рассказала глава муниципального округа Татьяна Витушева. Работу приостановили столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.



