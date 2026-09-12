Следствие в ФРГ связало атаку на аэропорт Лейпцига с ГРУ.

Органы безопасности в ходе расследования попытки атаки на аэропорт Лейпциг/Галле вышли непосредственно на Главное управление Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации (Главное разведывательное управление - ГРУ).

Об этом сообщил еженедельник Welt am Sonntag в воскресенье, 12 сентября. В засекреченных материалах расследования предполагаемого сотрудника ГРУ называют логистом операции, пишет dw.com

По данным источников в сфере безопасности, подозреваемыми являются россиянин Олег Л. и белорус Андрей К. Подготовкой и логистикой операции, предположительно, занимался Олег Л., которого немецкие органы безопасности относят к ГРУ, пишет газета.

По данным следствия, Олег Л. прибыл в Германию через Турцию, а позднее вылетел через аэропорт Берлин-Бранденбург в направлении Сербии. Как пишет Welt am Sonntag, немецким следователям уже при его въезде было известно, что россиянина относят к окружению ГРУ.

Маршрут подозреваемого

Тем не менее после въезда Олега Л. в Германию наблюдение за ним установлено не было. Сейчас, как пишет газета, он предположительно снова находится в России.

В начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили начиненный взрывчаткой беспилотник. Рядом с ним находились украинские грузовые самолеты. Аэропорт используется как перевалочный пункт для военных поставок помощи Украине.

След подозреваемых, согласно Welt am Sonntag, удалось установить в том числе по следам ДНК на антенной конструкции для управления беспилотниками.

Взрывчатку могли спрятать в тайниках

По данным издания, следствие считает, что использованная в Лейпциге взрывчатка могла попасть в Германию через Болгарию и Сербию. Следователи предполагают, что ее перевозили в полостях грузовиков, а затем прятали в тайниках в земле.

В начале сентября правительство Германии возложило на Москву ответственность за попытку взрыва в аэропорту Лейпцига и объявило о новых санкционных мерах против России. Москва обвинения отвергает.

В августе газета Bild сообщала о конкретном следе ДНК в деле о попытке атаки беспилотником в Лейпциге. По данным издания, он совпал со следом, который ранее был зафиксирован в связи с поджогом логистического центра DHL в Лейпциге 20 июля 2024 года.