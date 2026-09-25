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25 Сентября 2026, 19:30
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Скончался мужчина, раненный при покушении на Трампа в 2024 году

Скончался Джим Копенхавер, один из двух зрителей, получивших ранения при покушении на Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты США, во время митинга в Пенсильвании в 2024 году.

Скончался мужчина, раненный при покушении на Трампа в 2024 году.
Скончался мужчина, раненный при покушении на Трампа в 2024 году.

Он умер от вызванных ранением осложнений, сообщил генеральный прокурор штата Пенсильвания Дэйв Сандей в Facebook, передает politico.com

Мужчина скончался в больнице Питтсбурга на 77-м году жизни, сообщило Politico со ссылкой на сообщение судебно-медицинской экспертизы округа Аллегейни. Как пишет издание, Копенхавер во время покушения на Трампа получил одно ранение в бицепс, а другая пуля застряла рядом с позвоночником, повредив нервы. Он перенес множество операций и даже после физиотерапии продолжал жить с онемением в левой ноге.

Президент США выразил соболезнования семье мужчины. «Боже, благослови американского патриота и воина Джеймса Копенхавера и его невероятную семью. Пусть он покоится с миром!!!» — написал Трамп в Truth Social.

К соболезнованиям присоединилась фракция Республиканской партии в палате представителей США. «Джим пережил невообразимые трудности с силой и стойкостью. Мы присоединяемся к его семье и близким в трауре по его утрате и молимся за них в это трудное время. Пусть он покоится с миром», — написала пресс-служба фракции в X.

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