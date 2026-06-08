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dw.com logodw
8 Июня 2026, 10:44
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SIPRI: Мир наращивает ядерные арсеналы

Ядерные державы наращивают и модернизируют арсеналы, отказываясь от разоружения. Количество ядерных боеголовок в мире впервые за десятилетия может начать расти, предупреждает SIPRI в ежегодном докладе.

SIPRI: Мир наращивает ядерные арсеналы.
SIPRI: Мир наращивает ядерные арсеналы.

Девять ядерных держав - США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль - в 2025 году продолжили программы модернизации и совершенствования своих ядерных арсеналов, причем большинство из них развернули новые ядерные или ядерно-способные системы вооружений, говорится в ежегодном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), обнародованном в понедельник, 8 июня, пишет dw.com

Как отмечается в докладе, из общего мирового запаса примерно в 12 187 боеголовок по состоянию на январь текущего года около 9745 находились в арсеналах для возможного применения. При этом около 4012 были развернуты на ракетах и самолетах, а от 2100 до 2200 - находились в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все они принадлежат России и США.

Перелом в многолетней тенденции

После холодной войны постепенное уничтожение выведенных из эксплуатации боеголовок Россией и США превышало темпы развертывания новых, что обеспечивало общее ежегодное сокращение мирового ядерного арсенала. Однако эта тенденция, по заключению SIPRI, в ближайшие годы будет переломлена: темпы демонтажа замедляются, тогда как развертывание новых вооружений ускоряется.

"Свидетельств того, что ядерные державы отодвигают на второй план и даже отвергают свои обязательства по разоружению, становится все больше", - заявил Ханс М. Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор Проекта ядерной информации при Федерации американских ученых (FAS). По его словам, государства, апеллируя к ядерным решениям, создают новые риски и подпитывают динамику гонки вооружений.

Директор SIPRI Карим Хаггаг предупредил, что опасность, связанная с ядерным оружием, возрастает из-за технологического прогресса, распада системы контроля над вооружениями и обострения геополитической напряженности, а мировые события - в том числе вооруженный конфликт между ядерными Индией и Пакистаном - ставят под сомнение логику ядерного сдерживания.

Россия и США: модернизация со сбоями

Как следует из доклада SIPRI, Россия и США вместе располагают примерно 83 процентами всех накопленных ядерных боеголовок, хотя эта совокупная доля несколько сокращается по мере роста арсеналов других стран. Размеры военных запасов обеих стран в 2025 году оставались относительно стабильными, но масштабные программы модернизации, по всей видимости, увеличат их арсеналы в будущем.

В 2025 году очередное испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" закончилось неудачей, а западные санкции и конкурирующие расходы, связанные с войной в Украине, также повлияли на программу модернизации. Крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник" после ряда предыдущих неудач прошла в 2025 году успешное испытание на дальность свыше 14 000 километров.

Источник
dw.com logodw
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