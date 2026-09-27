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27 Сентября 2026, 21:00
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Швейцарцы не поддержали инициативу об ужесточении нейтралитета

Избиратели Швейцарии отклонили инициативу о закреплении в Конституции более строгого нейтралитета.

Швейцарцы не поддержали инициативу об ужесточении нейтралитета.
Швейцарцы не поддержали инициативу об ужесточении нейтралитета.

По предварительным данным правительства, против предложения проголосовали около 69% участников референдума, за — 31%, передает bloomberg.com

Референдум инициировала правопопулистская Швейцарская народная партия.

Инициатива предусматривала объявление нейтралитета «вечным и вооруженным», запрет на вступление Швейцарии в военные альянсы и сотрудничество с ними, за исключением случаев нападения или угрозы нападения на страну. Кроме того, Берн не смог бы вводить санкции против воюющих государств, если они не одобрены Советом Безопасности ООН.

Против инициативы выступили правительство, парламент и основные политические партии, за исключением Швейцарской народной партии, бывший лидер которой, миллиардер Кристоф Блохер, потратил 2 млн швейцарских франков ($2,4 млн) на кампанию в ее поддержку.

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