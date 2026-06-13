Швейцарцы голосуют по ограничению населения до 10 миллионов.

Швейцарцам предстоит проголосовать по инициативе «Нет Швейцарии с 10 миллионами!», которая направлена на то, чтобы ограничить численность населения страны уровнем ниже 10 миллионов человек до 2050 года, передает euronews.com

Эта мера, предложенная правой Швейцарской народной партией (SVP), была вынесена на голосование после того, как партия собрала необходимые 100 000 подписей.

Крупнейшая парламентская партия страны называет её «инициативой устойчивого развития», утверждая, что неконтролируемая иммиграция создаёт непосильную нагрузку на жильё, государственные услуги, образование и окружающую среду.

Численность населения Швейцарии в последние годы заметно выросла благодаря сильному рынку труда. В конце 2025 года в стране проживало около 9,1 млн человек, примерно у 27 % из них нет швейцарского гражданства.

Если население превысит 9,5 млн человек, инициатива обяжет парламент ограничить предоставление убежища и воссоединение семей,а при достижении отметки в 10 млн потребуется расторгнуть соглашения о свободе передвижения с Европейским союзом.

Опросы показывают, что предложение с небольшим перевесом голосов будет отклонено; правительство и крупные деловые круги решительно выступают против, предупреждая, что оно нанесёт ущерб экономике, подорвёт национальное благосостояние и поставит под угрозу жизненно важные европейские пакты в сфере безопасности.

По их словам, инициатива может подорвать процветание Швейцарии, значительная часть экономики которой — от медицинских исследований и строительства до здравоохранения — в значительной степени зависит от труда иностранцев, прежде всего из соседних стран ЕС. В гостиничном бизнесе тоже «более 50 % сотрудников — иностранцы», — говорит Мартин фон Моос, глава отраслевой ассоциации HotellerieSuisse, выражая опасения, что инициатива усугубит хроническую нехватку рабочей силы в секторе.

Доступ на рынок ЕС под угрозой

Опасаются также, что инициатива поставит под угрозу ключевые соглашения, связывающие Швейцарию с ЕС, её главным торговым партнёром, в том числе их «соглашение о свободном передвижении лиц» 1999 года.

В прошлом году более половины всего швейцарского экспорта пришлось на ЕС — свыше 147 млрд швейцарских франков (159,2 млрд евро).

«Для нас жизненно важен доступ на европейский рынок», — сказал Пьер-Ив Бонвен, глава производителя текстильного оборудования Steiger, который экспортирует всю свою продукцию в ЕС. Компания, базирующаяся в Вионна на юго-западе страны, перенесла часть производства в Китай, но сохранила в Швейцарии выпуск оборудования с высокой добавленной стоимостью.

Более трети из 40 сотрудников Steiger в Швейцарии — иностранные граждане. «В Швейцарии мы можем найти инженеров, которые будут проектировать, изготавливать и собирать машины, но у нас не хватает специалистов, чтобы тестировать и калибровать их», — заявил Бонвен журналистам.

«В Швейцарии больше не обучают кадры в этой области, и нам приходится нанимать таких специалистов во Франции и Германии», — добавил он, подчеркнув, что без этих компетенций «мы не смогли бы продолжать производить эти машины в Швейцарии».

Главный экономист Economiesuisse Рудольф Минш заявил, что это предложение «торгует иллюзией, будто можно получить всё бесплатно, и не решит ни жилищных, ни транспортных проблем».