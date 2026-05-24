theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unian.net logounian
24 Мая 2026, 21:30
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Шварценеггер снимет сиквел легендарного "Конана-варвара"

Актер также рассказал, когда планирует приступить к съемкам.

Шварценеггер снимет сиквел легендарного &#34;Конана-варвара&#34;.
Шварценеггер снимет сиквел легендарного "Конана-варвара".

Известный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер спустя четыре десятилетия снимет сиквел "Конана-варвара", передает unian.net

Как пишет издание GS, сам знаменитый актер объявил об этом во время недавнего интервью. Съемки запланированы уже на следующий год.

"В следующем году мы снимем "Короля Конана". Теперь это реальность, и я очень взволнован", – сказал Шварценеггер.

Актер также отметил, что в течение последних десяти лет он постоянно пытается завершить проект и привлекает к работе режиссера первого фильма – Джона Милиуса, который на этот раз будет в качестве продюсера.

"Этот фильм не сработал бы сразу после первого "Конана". Суть короля Конана заключается именно в том, что он был королем уже сорок лет. Он стал старше. Он уже не в той форме, что была в свои лучшие времена, и теперь другие пытаются свергнуть его власть", – добавил Арнольд.

К слову, "Конан-варвар" – это фэнтезийный фильм 1982 года. Он был создан на основе рассказов писателя Роберта Говарда. Действие фильма происходит в древние времена, где главный герой Конан, ставший свидетелем жестокого убийства своих родителей, растет в рабстве и становится непобедимым воином. Он хочет отомстить за своих родителей, совершая различные подвиги на гладиаторской арене. Главную роль тогда сыграл Арнольд Шварценеггер.

Источник
unian.net logounian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте