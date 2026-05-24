Шварценеггер снимет сиквел легендарного "Конана-варвара".

Известный американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер спустя четыре десятилетия снимет сиквел "Конана-варвара", передает unian.net

Как пишет издание GS, сам знаменитый актер объявил об этом во время недавнего интервью. Съемки запланированы уже на следующий год.

"В следующем году мы снимем "Короля Конана". Теперь это реальность, и я очень взволнован", – сказал Шварценеггер.

Актер также отметил, что в течение последних десяти лет он постоянно пытается завершить проект и привлекает к работе режиссера первого фильма – Джона Милиуса, который на этот раз будет в качестве продюсера.

"Этот фильм не сработал бы сразу после первого "Конана". Суть короля Конана заключается именно в том, что он был королем уже сорок лет. Он стал старше. Он уже не в той форме, что была в свои лучшие времена, и теперь другие пытаются свергнуть его власть", – добавил Арнольд.

К слову, "Конан-варвар" – это фэнтезийный фильм 1982 года. Он был создан на основе рассказов писателя Роберта Говарда. Действие фильма происходит в древние времена, где главный герой Конан, ставший свидетелем жестокого убийства своих родителей, растет в рабстве и становится непобедимым воином. Он хочет отомстить за своих родителей, совершая различные подвиги на гладиаторской арене. Главную роль тогда сыграл Арнольд Шварценеггер.