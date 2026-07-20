Шварценеггер поделился правилом, которое помогает чувствовать себя молодым в 78 лет.

Голливудский актер, бодибилдер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер поделился личным правилом, по которому он живет, чтобы чувствовать себя молодым в 78 лет.

По словам Шварценеггера, в молодости он понимал силу только как "больше" – больше веса, больше интенсивности, больше нагрузки. Именно такой подход принес ему 13 мировых титулов по бодибилдингу. Однако с годами он добавил к этой философии ещё один принцип, пишет unian.net со ссылкой на removepaywalls.com

"Дисциплина восстанавливаться, адаптироваться и продолжать двигаться – даже когда двигаться становится труднее", – именно это, как говорит актер, мешает миллионам людей жить полноценной жизнью, потому что боль убеждает их сдаться раньше, чем они успевают понять, на что еще способно их тело.

Шварценеггер признался, что с возрастом ему не раз приходилось слышать, что старость неизбежно означает боль, скованность и менее активную жизнь. Сам он перенёс несколько операций на плече, операции на сердце и замену тазобедренного сустава.

"Я точно знаю, что это значит – когда тебе говорят, что твоё тело уже не то, что раньше", – написал он.

По его словам, стареть действительно нелегко, однако он никогда не соглашался с тем, что это означает менее активную и более медленную жизнь.

Актёр рассказал, что после операций на сердце врачи запретили ему тяжёлые нагрузки – для человека, который всю жизнь строил на преодолении пределов, это было непросто принять. Ему пришлось возвращаться в зал и заново учиться всему с нуля: первые тренировки проходили с более легкими весами, а движения, знакомые десятилетиями, вдруг требовали гораздо большей концентрации.

По словам Шварценеггера, бывают такие дни, когда совсем не хочется вставать с постели, а суставы словно наполняются тяжестью. В такие дни он не ждет вдохновения – просто встает и идет тренироваться, и уже через несколько подходов или минут на велотренажере чувствует, что возвращается в форму.

Актёр заметил, что часто наблюдает похожую картину у других людей: сначала кто-то избегает лестницы из-за болей в коленях, затем отказывается от вечерней прогулки из-за скованности в теле – и постепенно, незаметно для себя, человек сужает свой мир, позволяя ограничениям определять его жизнь.

По его словам, когда боль и скованность решают, сможешь ли ты встать со стула, подняться по лестнице или успевать за семьёй – это уже угроза не просто комфорту, а независимости человека.

Бодибилдер рассказал, что тренируется уже более шести десятилетий, и сегодняшние тренировки существенно отличаются от тех, что были в 20 лет: теперь он работает с более легкими весами, но с большим количеством повторений и меньшим отдыхом между подходами, ездит на велосипеде вместо бега, а катаясь на лыжах – останавливается уже после половины дня.