Лидер румынской партии SOS Romania Диана Шошоакэ в эфире российского канала пожаловалась на политиков, которые перекрывают румынам воду.

Об этом, как пишет eurointegration.com.ua, сообщает Digi24.

Прямо из самого сердца Европейского Союза, из Брюсселя, лидер SOS Romania вышла в прямой эфир на Russia Today. Она заявила, что жандармы без веской причины напали на депутатов SOS и протестующих.

"В румынской столице мы видим диктатуру Европейского Союза, которую навязывают Румынии все эти политические партии, управляющие всей страной. И когда мои депутаты из партии SOS Romania, которые находятся в оппозиции – единственной оппозиции в Румынии, – вышли на улицы и защищали протестующих, в тот же момент полиция и жандармы начали применять слезоточивый газ и избивать их", – заявила лидер партии.

Далее она заявила, что румыны умирают от жажды, потому что им перекрывают доступ к воде из гор.

"Вот она, так называемая демократия Европейского Союза: избиения, рабство, слезоточивый газ, и они хотят, чтобы население было рабами. Это просто невероятно. Люди голодают, поверьте мне. А теперь политики, находящиеся у власти, перекрывают воду. Вы можете себе это представить? Они едут в горы, перекрывают воду и отводят её в свои компании. Что это такое? Это безумие", – добавила Шошоакэ.

Стоит отметить, что она также появилась в эфире телеканала Russia Today после того, как российский дрон попал в жилой дом в Галаце. Тогда она обвинила НАТО и Европейский Союз в том, что они хотят заставить Румынию напасть на Россию.

"Это еще одна попытка не только Зеленского, но и НАТО и Урсулы фон дер Ляйен подтолкнуть Румынию к нападению на Россию и войне. (...) Мы играем важную стратегическую роль, но это не означает, что Европейский Союз и НАТО могут сделать нас своими рабами и заставить гибнуть в их интересах", – заявила она.