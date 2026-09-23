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theguardian.com logotheguardian
23 Сентября 2026, 16:14
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Шестилетняя девочка из Китая побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика

Девочка из Китая стала мировой рекордсменкой по сборке кубика Рубика среди женщин. Её средний результат составил чуть выше четырёх секунд.

Шестилетняя девочка из Китая побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика.
Шестилетняя девочка из Китая побила мировой рекорд по сборке кубика Рубика.

Шестилетняя Лянь Юньчжи дважды за месяц побила мировой рекорд в дисциплине «кубик 3х3 на скорость». На первом турнире её среднее время сборки составило 4,52 секунды, на втором — 4,27 секунды, пишет theguardian.com

Лянь Юньчжи стала первой в истории среди женщин, чей средний результат составил ниже отметки в 4,5 секунды. По словам матери девочки Линь Янси, она знает более 1 300 способов сборки кубика и ежедневно занимается по два-три часа.

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Источник
theguardian.com logotheguardian
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