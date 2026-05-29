Шесть крупнейших экономик ЕС добиваются создания союза рынков капитала.

Письмо подписали Германия, Франция, Испания, Италия, Польша и Нидерланды, известные как E6, которые пытаются преодолеть разочарование из‑за медленного законодательного процесса в ЕС, который, по их словам, тормозит политический импульс и не дает в полной мере воспользоваться преимуществами, которые могли бы принести рыночные реформы, передает euronews.com

«Более глубокие и интегрированные рынки капитала являются ключом к раскрытию потенциала роста Европы и обеспечению ее способности действовать в условиях все более сложной глобальной обстановки», — говорится в письме.

Законодательство о рынках капитала, подготавливаемое в Брюсселе, считается одним из главных приоритетов для союза и должно помочь в достижении цели сделать Европу более конкурентоспособной на мировой арене.

ЕС активизирует усилия по укреплению своей глобальной конкурентоспособности и сокращению зависимости от США и Китая. Для этого государства-члены продвигают повестку, ориентированную на повышение конкурентоспособности, в которой центральное место отводится интеграции рынков капитала.

Цель союза — создать единый рынок капитала, на котором деньги, включая инвестиции и сбережения, могли бы свободно перетекать через границы без регуляторных барьеров.

Конец фрагментации

Сейчас рынки капитала в значительной степени регулируются национальным законодательством, что ведет к их раздробленности и усложняет условия для бизнеса и инвесторов.

Хотя лидеры ЕС постоянно подчеркивают, что завершение формирования Союза рынков капитала является ключевой мерой для создания более благоприятного для бизнеса единого рынка, в самом блоке до сих пор нет единства по поводу того, как именно реализовать эту интеграцию.

Среди основных предложений группы E6 по преодолению фрагментации — передача части полномочий Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам.

Как и во многих других областях законодательства ЕС, часть государств-членов не спешит уступать суверенные полномочия в сфере регулирования рынков капитала, что приводит к застою с серьезными политическими последствиями.

Чтобы сдвинуть законодательный процесс с мертвой точки, странам E6 необходимо заручиться поддержкой еще девяти государств. В этом случае закон может продвигаться вперед только при поддержке как минимум 15 стран, представляющих 65 % населения ЕС.