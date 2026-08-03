Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике

В соцсетях местные жители и туристы заявили, что перед атакой дрона не было никаких оповещений, сирены воздушной тревоги не звучали, эвакуация людей с пляжа не проводилась.

Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике.