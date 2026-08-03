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3 Августа 2026, 15:09
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Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике

В соцсетях местные жители и туристы заявили, что перед атакой дрона не было никаких оповещений, сирены воздушной тревоги не звучали, эвакуация людей с пляжа не проводилась.

Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике.
Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике.

Удар пришелся по пляжу, прозванному в народе "Прохоровским" в честь бизнесмена Михаила Прохорова. Официально пляж называется "Норникель". 

Шесть человек погибли, 40 пострадали и доставлены в больницы города.

Со ссылкой на очевидцев канал пишет, что беспилотников было два, один удалось сбить.


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