3 Августа 2026, 15:09
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Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике.
Шесть человек погибли при падении дрона на пляже в Геленджике
В соцсетях местные жители и туристы заявили, что перед атакой дрона не было никаких оповещений, сирены воздушной тревоги не звучали, эвакуация людей с пляжа не проводилась.
Удар пришелся по пляжу, прозванному в народе "Прохоровским" в честь бизнесмена Михаила Прохорова. Официально пляж называется "Норникель".
Шесть человек погибли, 40 пострадали и доставлены в больницы города.
Со ссылкой на очевидцев канал пишет, что беспилотников было два, один удалось сбить.