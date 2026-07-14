Дарлин Грэм Нордон будет занимать место своего брата - покойного Линдси Грэма - в Сенате минимум до 3 января. Республиканская партия поспешила встать на защиту хрупкого большинства в верхней палате Конгресса США.

Дарлин Грэм Нордон, сестра покойного Линдси Грэма, заняла его место в Сенате Конгресса США после настоятельных призывов со стороны президента Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил телеканал Fox News. "Для меня большая честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм, довести до конца его работу", - заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер, пишет dw.com

Макмастер - близкий союзник Трампа - назначил Нордон на пост сенатора через 48 часов после того, как ее брат скоропалительно скончался от расслоения аорты. "Это стало бы великолепной данью уважения Линдси, который очень любил ее", - написал Трамп в посте в соцсети Truth Social. Республиканская партия поспешила встать на защиту хрупкого большинства в верхней палате.

Будет занимать этот пост минимум до 3 января

Как сообщили источники Fox News Digital, изначально рассматривались и другие кандидатуры, в том числе - вице-губернатора Южной Каролины Пэм Эветт, бывшего члена Палаты представителей Трей Гоуди и бывшего сенатора Джима Деминта.

Нордон будет занимать этот пост минимум до 3 января 2027 года. В ноябре избиратели решат, кто будет назначен на этот пост на следующий шестилетний срок.

Грэм скоропостижно скончался после визита в Киев

Сенатор США Линдси Грэм скончался 11 июля после неожиданной и скоротечной болезни в возрасте 71 года.

Накануне своей смерти, 10 июля, Грэм находился с визитом в Киеве. Сенатор посетил завод по производству беспилотников оборонной компании SkyFall и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, обсудив усиление санкций против России и ее союзников. Республиканец был известен как последовательный критик Москвы и сторонник Украины.