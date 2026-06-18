Серийного убийцу из Лонг-Айленда приговорили к пожизненному сроку: убил 8 женщин.

Суд в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, приговорил к пожизненному заключению 62-летнего архитектора Рекса Хойермана по делу об убийстве восьми женщин в 1993 — 2010 годах.

Убитым было от 20 до 34 лет. Все они, как считается, занимались секс-работой. Расследование дела началось в 2010 году, после того как останки четырех женщин нашли в зарослях вдоль уединенной приморской дороги в районе Гилго. Дело стало известно как «убийства в Гилго-Бич», передает meduza.io

По решению суда, Хойерман останется в тюрьме до конца жизни — он не получил право на условно-досрочное освобождение. Изначально Хойерман заявлял о своей невиновности, но позже признался в убийствах.

На суде члены семей убитых выступили с эмоциональными заявлениями, иногда они обращались к обвиняемому, сообщает CNN. Хойерман никак не отреагировал. Позже он сказал, что его заявления не имеют смысла. Судья Тимоти Маззей, вынося приговор, назвал архитектора «трусом».

Дело Хойермана — одно из самых долгих и громких дел о серийных убийствах. Расследование «убийств в Гилго-Бич» поспособствовало раскрытию других преступлений и дало материал для документального минисериала Netflix «Пропавшие девушки», вышедшего в 2025 году.