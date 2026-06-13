13 Июня 2026, 22:00
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Семейный разлад продолжается: еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца
Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца.
Об этом сообщает Page Six, передает media.az
Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, фамилия актера отсутствует в аттестате об окончании школы.
«Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от части «Питт» в своей фамилии в аттестате об окончании школы», - говорится в сообщении.
Помимо Нокса, у Питта и Джоли есть еще пятеро детей — сыновья Мэддокс и Пакс и дочери Шайло, Вивьен и Захара. Ранее от фамилии Питта отказались Шайло, Мэддокс и Захара.