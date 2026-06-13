theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
media
13 Июня 2026, 22:00
8
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Семейный разлад продолжается: еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца

Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца.

Семейный разлад продолжается: еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца.
Семейный разлад продолжается: еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отца.

Об этом сообщает Page Six, передает media.az

Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, фамилия актера отсутствует в аттестате об окончании школы.

«Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс отказался от части «Питт» в своей фамилии в аттестате об окончании школы», - говорится в сообщении.

Помимо Нокса, у Питта и Джоли есть еще пятеро детей — сыновья Мэддокс и Пакс и дочери Шайло, Вивьен и Захара. Ранее от фамилии Питта отказались Шайло, Мэддокс и Захара.

Источник
media
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте