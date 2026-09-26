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obozrevatel.com logoobozrevatel
26 Сентября 2026, 10:31
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"Секс-символ" Италии и победитель Евровидения Дамиано Давид женился

Дамиано Давид, который в 2021 году победил на Евровидении вместе с группой Måneskin, заключил брак со своей возлюбленной, американской актрисой и певицей Дав Камерон. Знаменитости поженились 24 сентября в Италии.

"Секс-символ" Италии и победитель Евровидения Дамиано Давид женился.
"Секс-символ" Италии и победитель Евровидения Дамиано Давид женился.

Для торжественной церемонии влюбленные выбрали парные белые наряды, а невеста решила нарушить свадебную традицию – отказалась от платья в пользу элегантного костюма, сообщает obozrevatel.com

Дав Камерон одела белоснежный ансамбль, состоящий из брюк прямого кроя и жакета с тонким ремешком, который подчеркнул ее талию. Образ актриса дополнила галстуком и драпированной накидкой.

Со своей стороны Дамиано Давид одел костюм цвета слоновой кости. Интересный акцент своему свадебному наряду победитель Евровидения добавил с помощью аксессуаров, а именно шелкового шарфа кофейного оттенка.

Первые слухи о том, что артистов связывают романтические чувства, появились еще в 2023 году, когда Дав Камерон посетила концерт Måneskin. Впоследствии их заметили вместе во время ужина в Лос-Анджелесе, однако официально как пара они появились на красной дорожке в феврале 2024 года. С тех пор звезды стали чаще делиться подробностями личной жизни с публикой.

"Секс-символ" Италии и победитель Евровидения Дамиано Давид женился

"Секс-символ" Италии и победитель Евровидения Дамиано Давид женился

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Источник
obozrevatel.com logoobozrevatel
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