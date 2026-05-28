theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bbc.com logobbc
28 Мая 2026, 19:27
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сейм Латвии утвердил новое правительство за четыре месяца до выборов

В четверг латвийский Сейм прологосовал за состав нового кабинета. Новым премьером Латвии стал Андрис Кулбергс из консервативного «Объединенного списка» — последние три года эта партия была в оппозиции.

Сейм Латвии утвердил новое правительство за четыре месяца до выборов.
Сейм Латвии утвердил новое правительство за четыре месяца до выборов.

Кулбергс — выходец из бизнеса и новичок в политике, это его первый срок в Сейме.

В коалицию и правительство вернулось также право-консервативное «Национальное объединение», которое выступает за ужесточение миграционной политики и за укрепление позиций латышского языка, что на практике означает сокращение использования в официальном и бизнес-пространстве русского. В коалиции остались Союз «зеленых» и крестьян (консерваторы) и «Новое Единство» (центристы) — членом этой партии была ушедшая в отставку 14 мая премьер Эвика Силиня.

Левые либералы «Прогрессивные», которые впервые вошли в коалицию в 2023 году, в этот раз оказались в оппозиции.

Источник
bbc.com logobbc
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте