Сбой Cloudflare нарушил работу крупнейших интернет-сервисов по всему миру.

В работе ряда крупных сервисов зафиксирован масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру.

Сообщения о проблемах одновременно поступают от пользователей социальных сетей, игровых сервисов и корпоративных коммуникационных платформ. Среди сервисов, столкнувшихся с перебоями, значатся X, Zoom, Reddit, Fortnite, Discord и многие другие. Пользователи сообщают о трудностях с подключением, загрузкой контента и доступом к отдельным функциям сервисов в более чем 70 странах, передает downdetector.com

По данным мониторинговых площадок, количество жалоб на работу некоторых платформ уже исчисляется десятками тысяч. Масштаб инцидента указывает на возможную проблему в инфраструктуре, обслуживающей сразу несколько крупных интернет-ресурсов.

Предварительно причиной сбоев может быть очередной инцидент в сети Cloudflare, одного из крупнейших мировых поставщиков облачных сервисов и решений для доставки контента. Многие популярные сайты и приложения используют инфраструктуру компании для обеспечения стабильной работы и защиты от кибератак.