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Point.md logoPoint
24 Сентября 2026, 10:31
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S&P начинает оценку Румынии: сохранение рейтинга или понижение до "мусорного"

Агентство Standard & Poor’s начинает в четверг, 24 сентября, в Бухаресте обсуждения, предшествующие оценке суверенного рейтинга Румынии; решение будет объявлено 2 октября.

S&P начинает оценку Румынии: сохранение рейтинга или понижение до "мусорного".
S&P начинает оценку Румынии: сохранение рейтинга или понижение до "мусорного".

Румыния находится на последней ступени инвестиционной категории — BBB- — с негативным прогнозом, и понижение рейтинга отправит страну в категорию «мусорных» облигаций, сообщает informat.ro

S&P стало последним из трех крупнейших агентств, оценивающих Румынию в этом году. Fitch и Moody’s сохранили рейтинг, но предупредили о высоком бюджетном дефиците, политической нестабильности и росте государственного долга.

В своем последнем региональном отчете S&P прогнозирует для Румынии нулевой экономический рост в 2026 году, дефицит текущего счета в размере 7,2% ВВП, бюджетный дефицит — 6,3% и государственный долг — 61,6% ВВП. Агентство ожидает, что румынская экономика продемонстрирует худшую динамику в регионе.

Решение будет принято на фоне напряженной политической ситуации и неопределенности в вопросах формирования правительства и продолжения мер по бюджетной консолидации. Понижение рейтинга может увеличить стоимость заимствований и привести к уходу ряда инвесторов с румынского рынка, усилив давление в пользу привлечения институционального финансирования, в том числе от МВФ.

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