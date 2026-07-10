Саакашвили: Россия покинет всю Украину после краха Путина.

Экс-президент Грузии, находящийся в заключении, Михаил Саакашвили считает себя военнопленным в войне РФ против Украины и прогнозирует, что РФ не выиграет эту войну, но может полностью оккупировать Грузию.

Журналисты пообщались с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в тюрьме в Тбилиси, направив ему вопросы, на которые он ответил письменно, на английском языке. Возможности задать уточняющие вопросы у DW не было. Саакашвили рассказал об условиях своего заключения, о новых обвинениях со стороны Грузии, о том, что он думает о войне России против Украины и почему, по его мнению, главным препятствием для вступления Украины в ЕС является не коррупция, передает dw.com

Он также рассказал, как Тбилиси помогает России вести войну против Украины и почему Грузии грозит полная российская оккупация. Саакашвили поделился и своими мыслями о политиках в ФРГ и ЕС, которые работают на пророссийское правительство Грузии.

Саакашвили рассказал о том, как он себя чувствует сейчас, и удалось ли его адвокатам добиться улучшения условий вашего содержания в тюрьме.

"Мои тюремные условия максимально суровы. Почти 5 лет я нахожусь в одиночной камере, без какого-либо прямого солнечного света 23 часа из 24. Меня выводят на прогулку на свежий воздух в пространство, ненамного большее моей камеры, с сеткой сверху. Почти все время я нахожусь без связи с внешним миром, за исключением кратких визитов моих адвокатов - два, а иногда три раза в неделю. Эта изоляция действительно унизительна.

Врачи, в основном, являются представителями правящей партии "Грузинская мечта" и напрямую подчиняются министерству безопасности Грузии. Они решают, какое лечение назначать и что писать в диагнозе. Медицинский персонал полностью запуган. Эта ситуация точно описана в отчете Европейского комитета по предупреждению пыток, миссия которого посетила меня (документ был опубликован в январе 2024 года по итогам специальной миссии в Тбилиси. - Ред.)", - рассказал Саакашвили.

Он также рассказал о том, есть ли у него возможность общаться и видеться с родными и близкими.

"Я встречаюсь со своей матерью только раз в месяц, на один час. Во время встречи я разговариваю с ней по телефону через окно. Мне не разрешено звонить никому, кроме моей 6-летней дочери. И мне запрещено упоминать политику в разговоре.

Я много читаю и пишу. Я самый активный местный политик в социальных сетях. Моя книга, которую я написал здесь, "Один реформатор на две страны", выйдет этим летом в Киеве. В камере у меня есть один украинский телеканал и множество российских". - добавил политик.

Саакашвили рассказал и о том, какие обвинения против него выдвигают.

"Меня конкретно обвиняют в призыве людей пойти и сделать селфи с домашней акулой, которую Иванишвили (Бидзина Иванишвили - бывший премьер-министр Грузии, основатель и лидер правящей партии "Грузинская мечта". - Ред.) держит у себя дома, а также в выполнении заданий украинских властей. Это, чтобы вы понимали, демонстрирует абсурдность этого "суда". Я первый в списке политических лидеров, которых судят за "саботаж". Это очень сталинская терминология из 1930-х годов.

Суд проходит почти ежедневно, поскольку диктатура спешит получить приговор. Цинизм не прекращается. Публику не допускают на судебные заседания, где рассматриваются обвинения, основанные на наших публичных заявлениях. В моем случае ирония очевидна, поскольку я являюсь гражданином Украины, и мой долг - действовать в соответствии с украинскими интересами. А они за это еще сильнее хотят посадить меня. По всем обвинениям мне может грозить более 15 лет одиночного заключения", - добавил он.

Политик рассказал, связаны ли эти обвинения с войной России против Украины и зачем это нужно нынешней власти Грузии.

"Конечно. Я бы даже утверждал, что список грузинских политиков, которых нужно посадить в тюрьму, был напрямую прислан из Москвы. В моем случае это было публичным требованием высшего российского руководства. Но если посмотреть на другие имена во всех этих судебных процессах, то они связаны с антироссийскими протестами или заявлениями и проевропейской деятельностью", - заявил Саакашвили.

Европейский Союз неоднократно призывал грузинские власти помиловать Саакашвили или освободить по гуманитарным соображениям. Украина, со своей стороны, просила передать его третьей стране для лечения и обеспечения безопасности. Политик рассказал, почему, по его мнению, все эти международные призывы не дали результат.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять природу режима Иванишвили в Грузии. Это похоже на соглашение Петена с Гитлером во Франции: Германия не оккупирует большую часть Франции, но французское правительство преследует врагов нацистской Германии и не присоединяется к антигитлеровской коалиции. Очень похоже на то, что здесь делает "Грузинская мечта". Многие грузинские солдаты, воевавшие против россиян, были убиты или заключены в тюрьму", - добавил он.

"Я очень популярен в Грузии, и диктатура просто боится освободить меня ради собственного выживания", - заявил Саакашвили.

"Мое дело, без всякого сомнения, напрямую связано с Путиным. Первые уголовные дела против меня были возбуждены сразу после публичного возмущения Путина фактом моего назначения губернатором Одесской области (Саакашвили стал губернатором в 2015 году указом президента Порошенко. - Ред.). Прокурор, подписавший обвинительное заключение против меня, был объявлен правительством США агентом ФСБ (Госдепартамент США признал бывшего прокурора Грузии Парцхаладзе агентом влияния ФСБ. - Ред.). Сейчас он скрывается в России, тогда как меня до сих пор продолжают судить по обвинениям, сфабрикованным им.

Так что да, в определенном смысле я являюсь военнопленным. Украина и лично Зеленский делают многое для моего освобождения. Зеленский - человек принципов, и моя жизнь и свобода являются для него вопросом принципа. То, что со мной обращаются не так, как с любым другим заключенным, подтверждается отказом разрешить мне встречу с украинским консулом. Я лишен прав, которые имеют все остальные заключенные, на оформление гражданско-правовых актов, поскольку здесь, в Грузии, меня считают нелегальным иностранцем без прав", - заявил он.

Саакашвили ответил на вопрос о том, считает ли он, что Украина в итоге станет полноправным членом Европейского Союза.

"Украина будет в ЕС, но это будет непростой процесс. Я ненавижу коррупцию, однако не считаю ее главным препятствием для вступления Украины. На самом деле Румыния и Болгария были еще более коррумпированными, когда вступали в ЕС, а, например, Черногория значительно более коррумпирована, чем Украина (я знаю это по собственному опыту), но при этом очень близка к членству.

Проблема Украины будет не там, где она терпит неудачи, а там, где добивается успеха. Речь прежде всего о сельском хозяйстве. Ее соседи, а также крупные европейские страны, очень испугались самой идеи интеграции украинского сельского хозяйства, поскольку оно является их прямым конкурентом", - заявил политик.

"Диктаторские режимы обычно чувствуют себя очень уверенно вплоть до момента, когда наступает критическая точка, и тогда они рушатся почти мгновенно.

Путин поставил всю свою репутацию и свое будущее на успех в уничтожении Украины. Но с того момента, как российским войскам не удалось взять Киев (я всегда считал, что взять Киев невозможно), Путин вступил в ресурсное соревнование с Западом, которое Россия не способна выиграть.

Путин застрял в этой войне, и все больше россиян понимают, что "король голый". Поэтому я не думаю, что у него осталось много времени. Прямые удары Украины по целям на территории России не только резко повышают моральный дух украинцев, всей страны и демократического мира, но и приносят то, что раньше казалось немыслимым, прямо к порогу домов обычных россиян.

Я замечаю это даже на собственном примере. Каждый раз, когда происходит успешный украинский удар по территории России, мои тюремные охранники становятся ко мне добрее.

Россия покинет всю территорию Украины после краха Путина. После этого велика вероятность того, что Россия начнет распадаться, и Украине придется обеспечивать порядок и администрировать некоторые территории, например побережье Черного моря", - добавил Саакашвили.

В 2022 году Грузия осудила вооруженную агрессию России как нарушение международного права и угрозу как для Украины, так и для Европы. В то же время Грузия отказалась присоединиться к прямым экономическим санкциям против РФ. Саакашвили ответил на вопрос, можно ли считать, что такая позиция Грузии способствует России в ведении войны против Украины.

"Грузинский режим является российским коллаборационистом. Их отдельное заявление не имеет никакого значения, поскольку оно многократно перевешивается многочисленными осуждениями Украины, а главное - сегодня Грузия стала одним из важнейших, если не самым важным, российским хабом для обхода международных санкций.

Знаете ли вы, что Грузия, не имеющая собственной нефти, стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Африку? Российский "теневой флот" в значительной степени укомплектован грузинскими моряками. Грузинские банки отмывают российские деньги. Экономика Грузии полностью привязана к России - это разворот на 180 градусов по сравнению с периодом моего правления. Даже туристы на 90% - россияне. Если посмотреть на расписание рейсов в нашем аэропорту, можно подумать, что мы находимся где-то в центре России. Конечно, Иванишвили и его окружение заработали миллиарды на этой войне и на крови украинцев", - заявил он.

"Я считаю, что мы приближаемся к очень опасному периоду, когда полная военная оккупация Грузии может стать неизбежной. Когда Гитлер начал испытывать серьезные трудности, он отодвинул в сторону своих сателлитов: режимы Петена, Муссолини, Хорти в Венгрии, Квислинга в Норвегии - и ввел прямое немецкое управление, что привело к многочисленным жертвам и другим катастрофам.

Путин проигрывает Украине, и я убежден, что параллельно он начнет экспансию в сторону Беларуси, Грузии и Армении, чтобы установить полный контроль. Он уже выдвинул Иванишвили требование признать оккупированные территории независимыми государствами, чего Иванишвили не может сделать, поскольку это красная линия даже для его электората (Россия признала "независимость" оккупированных регионов Грузии - Южной Осетии и Абхазии - в 2008 году).

Поскольку Иванишвили тянет время, Россия ускорила аннексию Южной Осетии, а Путин назначил российского чиновника ее руководителем. Я считаю, что это перерастет в полный захват Тбилиси, и это вовсе не сложная задача. Иванишвили фактически уничтожил грузинские вооруженные силы по требованию России. Экономика на 99% зависит от России. У Грузии не осталось друзей, способных ей помочь. Поэтому вопрос только во времени, когда будет установлен полный контроль.

Одновременно Путин попытается захватить Армению, поскольку презирает Пашиняна и может опереться там на мощную пятую колонну. Захватить Армению невозможно, не контролируя уже Грузию", - заявил политик.