Рынок круизов бьет рекорды: люди уходят в море вопреки всем кризисам.

Несмотря на слабый экономический рост, высокие цены на энергоносители и международные конфликты, мировой рынок круизов растет.

Как сообщает ARD, в 2025 году люди съездили в морские круизы более 37 миллионов раз - это рекордный показатель. Международная ассоциация круизных компаний ожидает, что в 2026 году число пассажиров превысит 38 миллионов, а к 2029 году достигнет 42 миллионов, передает dw.com

Немецкие экономисты говорят: на отдыхе люди готовы экономить в последнюю очередь, и вместо мебели, автомобилей или одежды предпочитают тратить деньги на впечатления. Как отмечает ARD, основная прибыль круизных компаний - не сами билеты на лайнер, а дополнительные услуги - экскурсии, рестораны, спа-программа, казино и напитки на борту.

Крупнейшим рынком круизов остаются США, где за прошлый год было совершено 20,6 миллиона морских путешествий. Германия занимает второе место: в 2025 году немецкие туристы совершили три миллиона круизных поездок - примерно на 10 процентов больше, чем годом ранее.

При этом война на Ближнем Востоке вынуждает компании менять маршруты, а более жесткие экологические требования требуют инвестиций в новые суда и экологичные виды топлива. Кроме того, круизные операторы еще не до конца оправились от последствий пандемии. Несмотря на это, аналитики уверены: в ближайшие годы спрос на морские путешествия будет расти.