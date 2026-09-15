Руслан Кравченко официально освобожден от должности генерального прокурора Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Ранее в этот день, 15 сентября, Верховная Рада дал согласие на увольнение Кравченко, передает interfax.com.ua

Как сообщалось, Кравченко 7 сентября подал в отставку на фоне расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген", где он вместе со своим первым заместителем Марией Вдовиченко фигурирует в материалах негласных следственных действий. Подозрение Кравченко не предъявляли. Сам чиновник категорически отрицает причастность к легализации средств от незаконных колл-центров и наличие незадекларированных активов, заявляя о беспочвенности обвинений антикоррупционного бюро.

В понедельник, 14 сентября, Кравченко подписал уведомление о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. В ответ НАБУ и САП заявили, что расценивают такие действия как продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы.

Кравченко подтвердил, что покинул территорию Украины, сославшись на то, что уехал в командировку. Он заявил, что выехал во Францию для участия в слушаниях парламентской сети Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), однако в ПАСЕ сообщили, что он и его представители не будут участвовать в данном заседании. Генпрокурор оформил командировку во Францию с 13 сентября, то есть через шесть дней после того, как подал в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября отстранил Кравченко от должности генерального прокурора, которую он занимал с 21 июня 2025 года.