Румынский генерал: Инцидент с дроном не следует расценивать как прямую атаку на Румынию.

«Мы не сталкиваемся с атакой на Румынию. Мы сталкиваемся с последствиями конфликта, находящегося рядом с нашими границами, который, к сожалению, оказывает прямое влияние на население региона», — подчеркнул генерал Максим, сообщает Euronews.

Он пояснил, что именно поэтому румынские военные действовали крайне осторожно при оценке ситуации с беспилотником. Максим отметил, что армия не имела безопасной возможности уничтожить дрон в воздухе, не подвергнув риску жизни мирных жителей. По его словам, любое решение о применении оружия принимается с учётом возможных последствий для населения и гражданской инфраструктуры.

Генерал подчеркнул, что в подобных ситуациях военные обязаны избегать сценариев, при которых ущерб от перехвата может оказаться больше, чем от самого объекта. Он добавил, что румынские силы ПВО и авиация реагировали в соответствии с существующими процедурами. После появления беспилотника в воздушном пространстве страны были подняты истребители F-16, а также задействован военный вертолёт. Военные отслеживали траекторию полёта аппарата и анализировали риски для жилых районов.

По словам Максима, в момент инцидента не существовало «реальных возможностей для безопасного перехвата». Он также подчеркнул, что Румыния продолжает внимательно следить за ситуацией у своих границ и усиливает меры безопасности.

Генерал напомнил, что война в Украине всё чаще создаёт риски для соседних государств, особенно в приграничных регионах. При этом он призвал избегать паники и спекуляций вокруг произошедшего.

В ночь на пятницу дрон упал на жилой дом в Галаце, вызвав взрыв и пожар на верхних этажах здания. В результате происшествия пострадали два человека, а жители нескольких регионов получили предупреждения RO-Alert.