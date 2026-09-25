Румынские школьники придут на занятия в черном: это протест против обязательной формы.

Учеников по всей Румынии призвали 28 сентября прийти в школу в черной одежде в знак протеста против возможного введения обязательной школьной формы.

Акцию организует Национальный совет учащихся (CNE) на фоне законопроекта, инициированного PSD и уже одобренного Сенатом, сообщает libertatea.ro

Председатель Совета учащихся Ясс Александру Маноле заявил, что таким образом школьники хотят показать свое несогласие с обязательной формой. По его словам, эта мера «абсолютно бесполезна» в борьбе с буллингом.

В CNE также подчеркнули, что участие в акции добровольное и покупать специальную одежду для нее не нужно.

Маноле отметил, что организация регулярно получает сообщения о случаях буллинга из школ, где форма уже обязательна. Он также заявил, что учащихся не привлекали к обсуждению законопроекта.

Законопроект был одобрен профильной комиссией Сената 15 сентября при поддержке PSD, PNL и AUR. При этом из документа исключили положение о штрафах для родителей и школ за неношение формы, которые изначально составляли от 1000 до 5000 леев для родителей. Окончательное решение предстоит принять Палате депутатов, поэтому обязательная школьная форма пока не установлена законом.

Федерация родителей Edupart считает, что решение о введении формы должно оставаться на уровне отдельных школьных сообществ.