Румынские овцеводы после протестов заночевали у правительства и продолжат акцию.

Несколько фермеров и животноводов, участвовавших 15 сентября в протесте на площади Виктории, остались на ночь в центре Бухареста после дня, отмеченного столкновениями между демонстрантами и правоохранителями.

После завершения акции, около 22:30, некоторые протестующие расстелили одеяла и одежду на тротуарах, на парковках возле правительства и в зеленых зонах в этом районе. На кадрах, снятых ночью, видно, как участники спят прямо на асфальте или положив голову на бордюр, сообщает ziua.md

Часть пастухов заявила, что намерена продолжить протест в среду и что в Бухарест также ожидается приезд других животноводов.

«Продолжаем завтра. Сегодня у нас были провокаторы, и все закончилось хаосом», — заявила одна из протестующих.

Она утверждала, что люди, спровоцировавшие столкновения, не входили в группы пастухов и фермеров, а некоторые из них якобы пришли подготовленными и имели при себе камни.

Протест во вторник перерос в столкновения после того, как часть демонстрантов прорвала полицейские кордоны, сломала защитные ограждения и стала бросать в жандармов камни, бутылки и другие предметы. Правоохранители применили слезоточивый газ и вмешались, чтобы вывести людей, которых сочли агрессивными.

Согласно данным, представленным Жандармерией в течение дня, по меньшей мере 24 человека нуждались в медицинской помощи, среди них восемь жандармов. Несколько человек были доставлены в полицейские участки для проверок и установления возможной ответственности.

Фермеры и животноводы протестуют, в частности, против ограничений на экспорт живых животных на фоне вспышек овечьей и козьей чумы в Румынии. Они требуют применять санитарные меры дифференцированно, только в пострадавших районах, просят компенсировать ущерб от засухи и жалуются на высокую стоимость топлива, низкие цены на сельхозпродукцию, импорт зерновых из Украины и бюрократию.

Часть участников заявила, что останется в Бухаресте и продолжит протесты в среду, недовольная тем, что ни одно из 16 требований, выдвинутых властям, до сих пор не получило конкретного ответа.

Протестующие утверждают, что правительство не представило им четкой перспективы в отношении запрета на экспорт, продленного Европейской комиссией до 31 декабря 2026 года, и не ответило по существу на остальные требования фермеров и животноводов.